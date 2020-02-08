ذياب بن محمد بن زايد يحضر عرساً جماعياً في الهير

المصدر: العين - وام

حضر سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس حفل الاستقبال الذي أقيم في منطقة الهير بمدينة العين بمناسبة العرس الجماعي الأول لأبناء قبيلة بني كتب.

وهنأ سموه العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة. وأعرب العرسان وأهالي المنطقة عن بالغ سعادتهم وتقديرهم لحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان حفل الزفاف ومشاركتهم أفراحهم.

وتخللت حفل الاستقبال، الذي حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي أحمد الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.