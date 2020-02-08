إطلاق قناة ذكية لتقديم خدمات سالك

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي قناة ذكية جديدة تحت عنوان «مساعد سالك الافتراضي» لتقديم خدمات سالك عبر نظام الدردشة «Salik Chat Bot» المتوفر على موقع سالك الإلكتروني www.salik.gov.ae.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المتعاملين عبر نظام مساعد سالك الافتراضي الجديد استقبال الرد بطريقة سريعة وسهلة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الرد الآلي من خلال قناة الدردشة السريعة على الموقع الإلكتروني فضلاً عن توفير المعلومات حول رصيد حساب سالك وإعادة تعبئة الرصيد وأنه في حالة عدم قدرة المساعد الافتراضي على إجابة استفسارات المتعاملين فإنه يتم تحويل المتعامل بشكل تلقائي إلى موظفين معنيين بالرد على أي استفسار.

وبخصوص الخدمات الإجرائية التي تقدمها القناة الذكية الجديدة أشارت الهيئة إلى أنه بإمكان المتعامل إعادة تعبئة رصيد سالك عن طريق الدفع ببطاقة الائتمان أو رقم قسيمة البطاقة المتوفرة في منافذ البيع، وذلك بإدخال رقم الهاتف المسجل في نظام سالك ورقم لوحة المركبة.