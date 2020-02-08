مبادرة «خلق» تعزز برنامج التربية الأخلاقية

المصدر: (العين - وام)

التقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، مجالس أولياء الأمور وممثلين من إدارات مدارس مكتب العين التعليمي وتوجيه الخدمة الاجتماعية ومعلمات التربية الأخلاقية والأخصائيات في المدارس.

وذلك بمقر مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي لمناقشة موضوع «العلاقة التشاركية بين إدارات المدارس وأولياء الأمور وكيفية دعم مادة التربية الأخلاقية وأثر الأجهزة الذكية على الأجيال».

وتحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عن مبادرة «خلق» التي أطلقتها في عام 2019 دعما وتعزيزا وتمكينا لبرنامج التربية الأخلاقية الذي أطلق بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت: إن البرنامج الذي يشرف عليه مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي، يهدف إلى تنمية قدرات الشباب من مختلف الجنسيات والأعمار في الدولة لتعزيز معرفتهم بالمبادئ والقيم العالمية التي تعكس التجارب المشتركة للإنسانية،.

ويتمحور حول تطوير السمات الفردية وترسيخ المبادئ الإنسانية مثل «الأمانة، والصدق، والتسامح، والمرونة، والإصرار، والعزيمة والمثابرة» ومساعدته على التعبير عن أفكاره وبناء الشعور الفردي بالأخلاق، ولتعزيز قيم الاحترام المتبادل بين الطلبة، وتقبل الاختلاف مع الآخر، والتركيز على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه كل شخص في الآخر، وفي العالم من حوله.