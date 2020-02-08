«كهرباء دبي» تنظم دورة عن الحوسبة الكمية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي دورة تدريبية مكثفة حول الحوسبة والبرمجة الكمية بالتعاون مع شركة «دي- ويف» (D-Wave) العالمية.

وذلك في أكاديمية الهيئة بحضور الإدارة العليا في الهيئة والمختصين من موظفي الهيئة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، اطلع المشاركون في الدورة على أحدث الأنظمة والتطبيقات الكمية التي طورتها ووفرتها شركة «دي- ويف» (D-Wave)، كذلك اكتسبوا مهارات عملية في الحوسبة الكمية.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: تتواءم استراتيجيات ومبادرات الهيئة مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد، وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى أن تكون الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.