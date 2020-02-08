منتدى الشارقة لصون التنوع الحيوي يختتم أعماله

المصدر: (الشارقة - البيان)

اختتمت أعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي ناقش على مدار أربعة أيام في متنزه الصحراء موضوع البيئة البحرية والساحلية.

حيث سينبثق عنها نتائج وتوصيات من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف المنتدى بشكل عام، وأهداف النسخة الـ 21 بشكل خاص، والتي تتعلق بأهمية وضرورة صون البيئة البحرية وحفظ الأنواع.

وكان الخبراء والباحثون المشاركون في أعمال المنتدى زاروا، حديقة البحيص الجيولوجية، التي افتتحها صاحب السمو حاكم الشارقة في يناير الماضي، وأعربوا عن تقديرهم لكل تلك الجهود التي بذلت من أجل الحديقة .