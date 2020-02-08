82 ألف ساعة تطوعية لأعضاء «كلنا شرطة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ إجمالي المنتسبين لعضوية «كلنا شرطة» ثلاثة آلاف و952 منتسباً في العام 2019 ليبلغ العدد الإجمالي منذ إطلاق المبادرة 54849 عضواً أسهموا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة ونشر الوعي المجتمعي والتطوعي لتحقيق الأمن والأمان.

ونفذ أعضاء كلنا شرطة 299 فعالية ومبادرة في عمليات التنظيم والتنسيق من خلال أفضل الممارسات والخدمات المقدمة إلى الجمهور بمختلف فئاته و82740 ساعة تطوعية لتعزيز الوعي وقيم الولاء والانتماء والتماسك والتكافل المجتمعي ونشر ثقافة التطوع لخلق جيل متشبع بقيم الوطن ونشروا 13556 رسالة توعية بأساليب استفاد منها 405960 مستفيداً.