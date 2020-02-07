محمد بن راشد يحضر أفراح النيادي والنعيمي

المصدر: العين ـ وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبيلتي النيادي والنعيمي أفراحهما في مدينة العين.

وحضر سموه يرافقه خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عامر حمد النيادي في مركز العين للمؤتمرات عصر أمس بمناسبة زفاف نجله عامر إلى كريمة المرحوم علي محمد علي النعيمي.

وبارك سموه لآل النيادي وآل النعيمي أفراحهم وهنأ العروسين بزفافهما الميمون متمنياً لهما حياة أسرية هانئة ومكللة بالسعادة والمحبة. وحضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. كما حضر الحفل الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأبناء القبائل وأقارب العروسين.