المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشفت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، بالشراكة مع روبرت موسلي الرئيس التنفيذي لشركة Lemon Pip Consulting Limited، عن تنظيم ورشة برنامج تدريبي داخلي لمدة 3 أيام حول تحليل الوظائف، وتوصيف الوظائف، وتقييم الوظائف والدرجات، وتبدأ الورشة من 9 فبراير إلى 11 الجاري في رأس الخيمة.

وأوضحت الدائرة أن الهدف من البرنامج التدريبي هو تزويد 30 من مديري الموارد البشرية والمهنيين من حكومة رأس الخيمة بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنشاء وإدارة إطار عمل لتحليل الوظائف، وفهم جميع الأدوار في الحكومة، ووصف تلك الأدوار من خلال ملفات تعريف الوظائف أو وصف الوظيفة، لإكساب المشاركين كيفية تصميم وتحديد أدوار الوظيفة الصحيحة التي تدعم أهداف الجهة وأهداف العمل.