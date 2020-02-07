إطلاق جدول أعمال المنتدى الحضري العالمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أمس عن جدول أعمال «المنتدى الحضري العالمي العاشر» الذي ينعقد تحت شعار «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار» في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير الجاري، حيث تنظم الدائرة هذا الحدث العالمي الكبير بالشراكة مع «موئل الأمم المتحدة»، لأول مرة في المنطقة العربية.ويحتوي جدول أعمال المنتدى على 92 صفحة تقدم دليلاً شاملاً لجدول أعمال المنتدى على مدار ستة أيام، حيث يتضمن الجدول اجتماعات وحوارات ونقاشات مصغرة وجلسات خاصة وفعاليات جانبية وأخرى تدريبية ومؤتمرات ومكتبة حضرية وسينما حضرية وغيرها من المبادرات المتكاملة التي تثري الحدث العالمي الكبير.