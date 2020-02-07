سيف بن زايد: الإمارات شامخة برجالها ونسائها وجبالها

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات شامخة برجالها ونسائها وجبالها، موجهاً سموه الشكر إلى المغامر الإماراتي هزاع سعيد الحبسي، الملقب بـ «هزاع فزاع».

ونشر سموه عبر حسابه في تويتر فيديو عن المناطق السياحية التي تحتضنها جبال الإمارات، مدوناً سموه: «الإمارات شامخة برجالها ونسائها وجبالها.. شكراً للأخ هزاع فزاع ولمن قام بإعداد المادة والشرح، ولمتسلقي الجبال، نتمنى لهم المتعة ونذكرهم بأخذ وسائل السلامة.. الله يحفظ الجميع ويسعدهم».

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وعبّر المغامر الإماراتي هزاع سعيد الحبسي عن سعادته وفخره بإشادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وقال: «نحن مستمرون لرد بعض الجميل لدولة الإمارات التي وفرت لنا الأمن والأمان، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بأبناء الإمارات الشامخة بشيوخها وتاريخ جبالها».

وأكد هزاع الحبسي (35 عاماً) أن حياة الجبال جزء أصيل من تاريخ أبناء الإمارات، لافتاً إلى أن حب المغامرة ينبع من ذلك التاريخ وإتاحة الفرصة أمام الجميع لاستكشاف جمال المناطق الطبيعية التي تحتضنها جبال الإمارات.

وقال: «مع الإقبال المتزايد من المواطنين والسياح لخوض تجربة مغامرة اكتشاف الطبيعة وما تحمله من أسرار، للمساكن القديمة والكهوف والصخور النادرة والينابيع الجبلية، بدأت في الإعلان عن تنظيم تلك الرحلات الجماعية قبل 5 أعوام والتي لاقت إقبالاً كبيراً من محبي المغامرة، حيث تستقطب الرحلة الواحدة أكثر من 200 مغامرة».

وأشار إلى أن الهدف من تلك الرحلات المجانية الترويج لمنتج سياحي جديد من خلال المسير الجبلي وصولاً إلى الكهوف الطبيعية ومواقع البرك والينابيع المائية التي تجذب المشاركين من مختلف المراحل العمرية.