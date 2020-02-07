افتتاح سابع مركز شرطة ذكي في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في منطقة حي دبي للتصميم، مركز الشرطة الذكي «SPS» السابع على مستوى الإمارة.

وأكد معالي اللواء المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المضي قدماً نحو تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتعميم تجربة مركز الشرطة الذكي، الذي أثبت نجاحاً عالمياً منقطع النظير في تقديم خدمات دون تدخل بشري، واستقطب وفوداً من مؤسسات أمنية وشرطية وشخصيات عالمية ليعيشوا تجربة استثنائية في واحدٍ من أبرز المشاريع الرائدة والفريدة من نوعها، في إطار سعيهم لتطبيق هذه التجربة في بلدانهم، بهدف الارتقاء بالخدمات الشرطية الذكية، بما يسهّل ويوسّع من عملية الوصول إلى جميع أفراد المجتمع.