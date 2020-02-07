المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي وفاة فلبينية بـ«كورونا»

المصدر: دبي - البيان

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي صحة التصريحات المنقولة عن وزير العمل الفلبيني بشأن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أن المتوفاة كانت تعاني من التهاب الجهاز التنفسي وأظهرت التحاليل المخبرية عدم إصابتها بالفيروس المذكور.

وكانت الإمارات قد اتخذت إجراءات فعالة لمكافحة الفيروس والتحرك السريع للاستجابة لحالات الإصابة التي تم اكتشافها، حيث أشاد الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرقي المتوسط، بجهود دولة الإمارات الخاصة بإجراءات التقصي الوبائي النشط لفيروس كورونا المستجد، وسرعة الاستجابة والتعاطي مع منظمة الصحة العالمية.

وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان»: «نحن في منظمة الصحة العالمية نتابع بتقدير ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من جهود للتصدي لفيروس كورونا الجديد 2019، وأود هنا أن أشيد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقطاعها الصحي في التأهب للطوارئ الصحية والتحرك السريع والفعال للاستجابة لحالات الإصابة التي تم اكتشافها، علماً بأن الحالات الخمس تنحصر في أشخاص قادمين من الصين، ومنهم أربعة أفراد ينتمون لعائلة واحدة، كما أن النظام الصحي في دولة الإمارات يتسم بالقوة والقدرة على الاستجابة وتقديم الرعاية الداعمة».