2929 كيلو من المخدرات أتلفتها «نيابة دبي»

المصدر: دبي - البيان

أتلفت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، نحو 2929 كيلوجراماً من المخدرات، لـ 1651 حرزاً، وذلك في منشأة جبل علي لمعالجة النفايات الخطرة التابعة لبلدية دبي.

وحضر عملية إتلاف المخدرات المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي. وتأتي عملية إتلاف المخدرات المضبوطة، ضمن استراتيجية النيابة العامة لإمارة دبي في تنفيذ أحكام القانون والقضاء، والمساهمة في حماية المجتمع.

وتضمنت المخدرات التي تم إتلافها، مضبوطات لحوالي 215 دعوى من دعاوى المخدرات لأعوام 2017 و 2018 و 2019، وبلغ عدد الإحرازات المتلفة والمصادرة بقرار من المحكمة لدعاوى المخدرات 152 حرزاً، وأما وزن الكمية المتلفة فبلغ 2543.66 كجم. كما تم إتلاف 1499 حرزاً وارداً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وبلغ وزن الكمية المتلفة 385.44 كيلوغراماً.