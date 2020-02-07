مجمع دبي للعلوم يرحـب بــــ «أليرغو»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجمع دبي للعلوم، مجمع الأعمال المتخصص بقطاعات العلوم والرعاية الصحية العضو في مجموعة تيكوم، انضمام شركة «أليرغو» الألمانية للرعاية الصحية للمجمع الذي يضم أكثر من 350 شركة و3600 موظف.

وجاء هذا الإعلان على هامش معرض الصحة العربي 2020، الذي انعقد في الفترة من 27 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، وهاري غلافي، وزير الاقتصاد والعمل والصحة في ولاية مكلنبورغ فوربومرن في ألمانيا، حيث أعلن الشراكة مروان عبدالعزيز جناحي مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030، والرئيس التنفيذي لـ «أليرغو» دانييل شونفيلدر.

يعزز قرار «أليرغو» بتأسيس مقر لها في مجمع دبي للعلوم جهود المجمع لجذب الاستثمارات والأعمال المبتكرة المحلية والعالمية في المجالات العلمية والبحثية للمساهمة بتطوير هذا القطاع المبتكر في إمارة دبي.