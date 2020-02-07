حاكم الشارقة يستقبل السفير الأمريكي

المصدر: الشارقة ـ البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، جون راكولتا جونيور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بالسفير في مستهل لقائه الذي حضره فيليب فراين القنصل الأمريكي العام، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

واصطحب سموه السفير والقنصل الأمريكي، في جولة في أرجاء المدينة الجامعية مطلعين على ما تضمه جامعات ومؤسسات أكاديمية وثقافية ومراكز بحوث علمية.

وشملت الجولة زيارة سموه والضيوف لدارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث تعرف الضيوف على أبرز ما تضمه الدارة من محتويات تاريخية ووثائق ومخطوطات مهمة حول التاريخ العربي وتاريخ الخليج، بالإضافة إلى قاعات الأوسمة والهدايا التذكارية، التي تلقاها صاحب السمو حاكم الشارقة من مختلف رؤساء الدول والمنظمات والجامعات العالمية.

ثم عرج صاحب السمو حاكم الشارقة يرافقه السفير الأمريكي لزيارة الجامعة الأمريكية في الشارقة، مطلعاً على ما تضمه الجامعة من مرافق علمية وبحثية، تخدم طلبة العلم من مختلف دول العالم. وقدم مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة الدكتور كيفن ميتشل، نبذة عن رؤية ورسالة وأهداف الجامعة.

وسجل السفير كلمة في السجل الذهبي للجامعة جاء فيها: «بالنيابة عن مواطني وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتمنى لشعب إمارة الشارقة والجامعة الأمريكية كل التوفيق في مواصلة رؤيتهم لإثراء قادة الغد بما ينفع المجتمع».

وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة درع الجامعة التذكاري لسفير الولايات الأمريكية.