حاكم عجمان يصدر مرسوماً بإلغاء دائرة الطيران المدني

المصدر: عجمان - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، مرسوماً أميرياً بشأن نقل اختصاصات دائرة الطيران المدني في عجمان وإلغائها.

ونص المرسوم الأميري «2» لسنة 2020 على أن: «تلغى دائرة الطيران المدني في عجمان المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم «10» لسنة 2008 وتنقل جميع اختصاصاتها إلى هيئة النقل في عجمان وتؤول إليها جميع حقوق وأصول دائرة الطيران المدني وتحل محلها فيما عليها من التزامات وينقل موظفو دائرة الطيران المدني إلى هيئة النقل في عجمان مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة».

ويلغى المرسوم الأميري رقم «10» لسنة 2008 بشأن دائرة الطيران المدني في عجمان وجميع القرارات الصادرة بموجبه، كما يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. ويعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.