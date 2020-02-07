محمد بن سعود: الشباب ركيزة الوطن

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، «أن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالشباب يأتي من أولوياتها كونهم ركيزة الوطن وطاقته المتجددة والمحرك الدائم للابتكار والتنمية، واصفاً سموه إياهم بثروة الوطن الحقيقية ومستقبله المشرق».وقال: «إن دولتنا تفخر بشبابها الأوفياء وتعتز بهم وتدعمهم في شتى المجالات، فالشباب لهم دور حيوي في مواصلة مسيرة التنمية والازدهار لهذا البلد المعطاء».

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس الظيت بمدينة صقر بن محمد أمس معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، بحضور سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب والوفد المرافق لها.

واستمع سموه من معالي شما المزروعي إلى شرح مفصل عن مشاريع ومبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب ومنها البرامج الشبابية المختلفة وتطور مراكز الشباب في الدولة والتي باتت تعمل كحاضنات للإبداع الشبابي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية قطاع الشباب في الدولة عامة والإمارة خاصة بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة والمستوى الريادي لدولة الإمارات.

وأثنى سموه على ما تقوم به إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب من خلال المبادرات والمشاريع التي تقدم في مراكز الشباب التي أصبحت توفر مجتمعاً متكاملاً لاحتضان طاقات الشباب والاستثمار في مواهبهم وتسليحهم بالمهارات اللازمة لتولي مسؤولية استمرار مسيرة التنمية المستدامة في الدولة بما يضمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة.