موارد الشارقة تخرج 240 من الدبلومات المهنية

احتفلت دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبالتعاون والتنسيق مع جامعة الشارقة، بتخريج 240 من منتسبي 13 برنامجاً من الدبلومات المهنية لموظفي الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية، وللباحثين عن عمل من المدينة، حيث كرم الخريجين الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية، يرافقه الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، وبحضور عبدالله محمود الحمادي مدير مركز جمارك خورفكان، وعبدالله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بالموارد البشرية، وسيف دعيفس مدير مكتب رئيس الدائرة. وهنأ الدكتور طارق بن خادم رئيس الدائرة الخريجين على إتمامهم البرنامج بنجاح، مؤكداً أهمية هذه الدبلومات المهنية في تعزيز المهارات وإثراء المعارف التي تدعم الموظف في مجاله الوظيفي، والباحث عن عمل في مسيرته نحو التوظف،وأضاف نحن ندرك أن تطوير العنصر البشري يعتبر من أهم الأولويات التي تساهم في إعداد الأجيال القادمة. (الشارقة - البيان)

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