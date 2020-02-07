عبدالله النعيمي والقائم بأعمال روسيا يبحثان التعاون

المصدر: دبي - وام

استقبل معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، يوري فيداكاس القائم بأعمال روسيا الاتحادية بدولة الإمارات، وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب معاليه بمقر وزارة تطوير البنية التحتية بأبوظبي، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وأوجه التعاون بينهما وتبادل التجارب والخبرات ذات العلاقة بالبنية التحتية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة الترتيبات المتعلقة بمشاركة الوفد الروسي رفيع المستوى في الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي ينطلق خلال الفترة من 8 إلى 13 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمثل المؤتمر الأول في العالم حول المدن المستدامة.

علاقات

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على التعاون المشترك مع روسيا في مختلف المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، لارتباطها الوثيق برؤية الإمارات 2021، والتوجهات المستقبلية للدولة، لافتاً إلى العلاقات المميزة التي تربط الجانبين، والتي أثمرت عن تعاون مثمر في عدة مجالات.

ومن جهته أشاد يوري فيداكاس بعمق العلاقات المتميزة بين الإمارات وروسيا الاتحادية، مؤكداً على دور مثل هذه اللقاءات في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأثنى على مكانة دولة الإمارات في تنظيم المعارض والمؤتمرات.