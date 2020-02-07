560 ألف شخص يستفيدون من التوعية المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد نحو 560 ألف شخص من التوعية المرورية التي نفذتها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي خلال العام الماضي في أبوظبي والعين والظفرة.

وأوضحت الرائد عائشة محمد الزعابي رئيس قسم العلاقات العامة في المديرية: «أن المحاضرات عقدت ضمن خطة التوعية الاستباقية الهادفة إلى تقليل المخالفات التي يرتكبها السائقون وخفض نسبة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة».

وذكرت: «أن خطة التوعية اشتملت على برنامجين، توعية استباقية، تم إعدادها وفق المؤشرات الإحصائية واستهدفت الشباب والسائقين بالمؤسسات الحكومية، وشركات النقل والعمال، والجاليات الآسيوية وسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة ومركبات الأجرة والطلاب، وتوعية لاحقة استهدفت معالجة المخالفات التي ارتكبها نحو 6 آلاف سائق يعملون في 8 شركات لمركبات الأجرة». وأضافت: «أن التوعية اللاحقة شملت الوقوف بصورة مفاجئة لنقل أحد الركاب، وتغيير المسار من دون إعطاء إشارة جانبية، وتجاوز السرعة المحددة».