ثاني الزيودي يفتتح مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، على ضفاف شاطئ مدينة كلباء، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع بلدية كلباء ونادي الشارقة للرياضات البحرية وجمعية كلباء لصيادي الأسماك ونادي سيدات كلباء، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويتضمن المهرجان العديد من العروض والمسابقات التراثية والألعاب البحرية والترفيهية، ويشهد مشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص وعشرات الأسر المنتجة التي تعرض تشكيلة واسعة من المنتجات المحلية.

وجال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي برفقة المسؤولين في أرجاء المهرجان، واطلعوا على عدد من منصات عرض الأسر المنتجة والحرف التراثية والفنون الشعبية والفعاليات البحرية وفنون الصيد، حيث ثمّن معالي الدكتور ثاني الزيودي الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمبادرات الفعالة التي تحرص على إطلاقها لدعم وتعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، وقال معاليه: إن حماية البيئة وضمان استدامة تنوّعها البيولوجي، تمثل إحدى أهم أولويات دولة الإمارات، وبالأخص البيئة البحرية التي ترتبط بشكل وثيق بتراث وتاريخ المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن النشاطات المجتمعية مثل مهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية تسهم بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة، وآليات وسلوكيات الحفاظ عليها، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوّعها البيولوجي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021.