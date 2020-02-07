الاتحاد النسائي ينظم «صحتك تحت المجهر»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وجمعية الإمارات للصحة العامة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ملتقى «صحتك تحت المجهر» في مجلس نوال المنصوري في أبوظبي.

حيث تناول الملتقى آخر تطورات الأمراض المستجدة، وطرق انتقالها، والسياق الزمني لها، والأعراض، والعلاج، وطرق الوقاية منها.يأتي ذلك إدراكاً لدور الاتحاد النسائي العام باعتباره الجهة الحكومية التي تسعى لدعم المرأة وتمكينها في جميع النواحي ويحرص الاتحاد بشكل مستمر على تأدية رسالته الرامية إلى تمكين المرأة في الدولة وتعزيز أدوارها التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتشريعية، وغيرها، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الدولة التي دشّنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تضم مجموعة من البرامج لبناء قدرات المرأة وتمكينها في عدة مجالات، إلى جانب تثمين عطائها وإسهاماتها في المجتمع.

وقد صرّحت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الإمارات بفضل القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنعم بنظام صحي وبيئي محكم، تمكنت الدولة من خلاله من القضاء على الأمراض السارية والمستجدة .