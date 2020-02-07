"هيئة الطرق والمواصلات" : إنجاز 87% من مشروع التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 87% من مشروع التحول الرقمي للخدمات المُقدمة للجمهور، وذلك في إطار سعيها لتحقيق مستهدفات دائرة دبي الذكية الرامية إلى إنجاز التحول الرقمي لدوائر ومؤسسات حكومة دبي بنسبة 100% بحلول عام 2021.

وأكدت الهيئة أن تحقيق معدل 87% من خطتها الرقمية لخدمات المتعاملين، جاء نتيجة مباشرة لعدة خطوات منهجية وجهود مستمرة، منها وضع خطة عمل متكاملة على مستوى الهيئة يتم متابعة مستهدفاتها من قِبل الهيئة بالتنسيق مع دائرة دبي الذكية، ومتابعة النتائج بشكل ربع سنوي ووضع خطط تصحيحية لتعزيز الأهداف المنشودة .

وأضافت: إن إدارة الخدمات الذكية بالهيئة تعمل دائماً على تنظيم ورش عمل مع المؤسسات والإدارات المعنية لمتابعة مؤشرات الإنجازات الرقمية وتحليلها، للوقوف على مدى اقترابها من تحقيق مستهدفات دائرة دبي الذكية، موضحة أنها تسعى دوماً إلى تغذية منصاتها التواصلية مع المتعاملين أو موظفيها بالمزيد من الخدمات الرقمية، سواء على موقعها الإلكتروني مثل المساعد الافتراضي «محبوب»، والروبوت «بيبر».