3 %-42 % خصم السداد المبكر لقروض مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أنها توفر لمتعامليها خدمة طلب خصم السداد المبكر لمبلغ القرض الإسكاني الذي حصلوا عليه وذلك قبل انتهاء سنوات سداده، حيث يتم إعفاؤهم بنسبة مئوية من الرصيد المتبقي من القرض قد تصل إلى 300 ألف درهم كحد أقصى، حيث تتراوح النسبة من 3% إلى 42%، حسب عدد السنوات المتبقية للسداد، ويستفيد منها الذين حصلوا على موافقة قرض بناء مسكن، أو قرض مسكن جاهز أو قرض صيانة وإضافة.

بناء مسكن

وأوضحت أنه يشترط لتقديم هذه الخدمة أن يتم سداد الرصيد المتبقي من القرض دفعة واحدة بعد طرح الخصم المقرر، وأن يكون المقترض أنجز بناء المسكن أو تملك المسكن الذي حصل على القرض لأجله، وأن لا يزيد مبلغ الإعفاء على 300 ألف درهم، فيما لا تحتسب متأخرات الأقساط للإعفاء.

قرض غير ربحي

وتتيح خدمة قرض «بناء مسكن» للمتعاملين الحصول على قرض غير ربحي قيمته 750.000 درهم كحد أقصى بغرض بناء مسكن خاص على قطعة الأرض السكنية الممنوحة الخالية مع التعهد بالبناء خلال مدة محددة، ويشمل ذوي الدخل البالغ قدره 15.000 – 100.000 درهم، فيما يُشترط عدم استفادة مقدم الطلب أو زوجه من قرض إسكان أو مسكن حكومي من أي جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، وأن يكون الدخل الشهري أعلى من 15 ألف درهم ولا يتجاوز 100 ألف درهم، وأن لا تزيد نسبة الاستقطاعات الشهرية عن 70%، وأن لا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يزيد على 60، كما لا تزيد مساحة البناء شاملة للملاحق على 8000 قدم مربعة، وألا تزيد تكلفة بناء المسكن على الحد الأعلى الذي يقرره مجلس إدارة المؤسسة، فيما يجب البناء على الأرض خلال 3 سنوات من صدور الموافقة وتمدد 3 سنوات أخرى للبناء .

مسكن جاهز

وتوفر خدمة «قرض مسكن جاهز» للمتعاملين الحصول على قرض غير ربحي قيمته 750.000 درهم كحد أقصى وأن يكون من ذوي الدخل البالغ قدره (15.000 – 100.000 درهم، ويستفيد من هذه الخدمة من فئة الذكور العازب والمتزوج والمتزوج من زوجة ثانية مواطنة وغير مواطنة، والمطلق والأرمل، فيما يستفيد من الإناث العزباء، والمتزوجة من دول مجلس التعاون، والمتزوجة من وافد، والمطلقة والأرملة.

وفيما يخص خدمة «قرض الصيانة والإضافة» فإنها تتيح للمتعامل الحصول على قرض غير ربحي قيمته 300.000 درهم كحد أقصى بغرض صيانة المسكن القائم أو الإضافة عليه أو إحلال جزئي أو إحلال كلي بقيمة 750.000 درهم كحد أقصى، والمستفيدون هم من ذوي الدخل البالغ 15.000– 100.000 درهم ومن فئة الذكور العازب والمتزوج من الزوجة الثانية «مواطنة»