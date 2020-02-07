«كهرباء دبي» توعّي بـ«يوم البيئة الوطني 23»

المصدر: دبي ـ لبيان

في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات التوعوية بمناسبة بيوم البيئة الوطني الثالث والعشرين، الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، ويقام تحت شعار «الحلول المستندة إلى الطبيعة».

وجددت الهيئة بهذه المناسبة التزامها بمواصلة تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والنظيفة، ودعت الجمهور للمساهمة بدورهم في المحافظة على البيئة، وجعل دبي المدينة الأكثر استدامة عبر ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.

ونظمت الهيئة عدداً من الفعاليات التوعويّة داخل الهيئة وخارجها، وأقامت فعاليّة مخصصة للأطفال على مسرح الأطفال في القرية العالمية. كما تضمنت الفعالية فقرات ترفيهيّة، ومسابقات شيّقة، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال وعائلاتهم، وعرض سلسلة أفلام الرسوم المتحركة «مغامرات نور وحياة»- شخصيتا الهيئة الكرتونيتان اللتان تمثلان الكهرباء والمياه. كذلك أقامت محاضرة توعوية لموظفيها بعنوان «تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية»، إلى جانب مسابقات وفعاليات مبتكرة تساهم في رفع وعيهم بأهمية المحافظة على البيئة واستدامة مواردها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: تسهم الدولة بفعالية في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030