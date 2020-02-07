إزالة ورم دماغي لمريضة في حالة وعيها الكامل

المصدر: العين - وام

تمكن فريق جراحة الأعصاب في مستشفى «توام» من إزالة ورم كبير من دماغ مريضة تبلغ من العمر 38 سنة وهي في حالة الوعي الكامل «Awake Craniotomy»، وذلك خلال العملية التي استغرقت 4 ساعات باستخدام مخدر موضعي ومضاد للألم بدون تخدير عام.

وأجرى العملية استشاري جراحة الأعصاب الدكتور محمد العشا بمساعدة كل من الدكتور محمد الزغبي، والدكتورة نورة محفوظ الشحي، وبمشاركة استشاري التخدير الدكتور أسامة مهران.

والورم الذي يبلغ حجمه 7x8 سم كان يمتد إلى مراكز الحركة ومراكز النطق في الجهة اليسرى من الدماغ، حيث عانت المريضة من صعوبات في الكلام والحركة، وتم تشخيص الورم في أحد المستشفيات بعد عمل خزعة من الدماغ، لكن تم تحويل الحالة إلى مستشفى «توام» لتواجد الخبرات والتجهيزات اللازمة لهذه العملية المعقدة.

وقال الدكتور محمد العشا: «إن العملية جرت بتقنية عالية، حيث تمكن الفريق الجراحي وبالتعاون مع أخصائيي الفيزيولوجية العصبية من تحديد مركز الوظائف الحساسة عند المريضة بدقة عالية، الأمر الذي مكن من إزالة كامل الورم بينما كانت المريضة تقرأ سوراً قصيرة من القرآن، وتجيب عن الأسئلة أو تقوم بتحريك أطرافها خلال العملية للتأكد من سلامة هذه الوظائف».