الإمارات والسنغال تتعاونان في التطوير والتحديث الحكومي والتعليم ومكافحة الإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة، أمس مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والسنغال تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مجالات التطوير والتحديث الحكومي والتعليم وتطوير المشاريع ومكافحة الإرهاب إلى جانب التعاون الفني والعسكري والإنساني.

حرص مشترك

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر «تويتر»: «شهدت ورئيس السنغال ماكي سال تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. حرصنا مشترك على تنويع وتوسيع علاقات التعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المتبادلة».

وشملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات وجمهورية السنغال للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تبادلها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأمادو باه وزير الخارجية والسنغاليين في الخارج، واتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات ووزارة القوات المسلحة في السنغال للتعاون الفني والعسكري تبادلها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الخارجية السنغالي، ومذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الدولة وحكومة السنغال في مجال التحديث والتطوير الحكومي، تبادلها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزير خارجية السنغال.

مذكرة تفاهم

وشملت مراسم التبادل أيضاً مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالمي تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومن جانب السنغال أمادو باه، ومذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والهيئة العليا للوقف في السنغال، تبادلها محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر ووزير الخارجية السنغالي، إلى جانب مذكرة تفاهم بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وحكومة جمهورية السنغال لتأسيس «مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال»، تبادلها حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزير خارجية السنغال.