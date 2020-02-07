15.2 مليار درهم التبادل التجاري بين البلدين في 8 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال هي علاقات حيوية ومتنامية في مختلف المجالات وتقف على أسس متينة من الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الجوانب الاقتصادية والتجارية تمثل ركيزة رئيسية من ركائز العلاقات القوية بين الجانبين، ولافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 8 سنوات، من 2011 - 2018، بلغ 15.2 مليار درهم.

وقال معاليه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إن قيادتي البلدين أعربتا بصورة واضحة عن الرغبة المشتركة في الحفاظ على زخم الشراكة وتطوير آفاق التعاون بين البلدين بصورة مستمرة وبما يخدم خططهما التنموية وتطلعاتهما نحو التقدم والازدهار.

وأضاف: إن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تعطي مؤشراً واضحاً على النمو المطرد في علاقات البلدين، حيث بلغ إجماليها خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 1.25 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 4.8 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.. مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى السنغال خلال الفترة نفسها أي النصف الأول من عام 2019 بلغت نحو 174 مليون درهم بنمو بلغت نسبته أكثر من 27 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 كما نمت الواردات خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 6.6 %.

نمو

وأوضح أنه خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2013 حتى 2018 حقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنسبة نحو 39 %، وذلك ارتفاعاً من 1.656 إلى 2.298 مليار درهم مع ارتفاع الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السنغال خلال الفترة ذاتها من 192 إلى نحو 254 مليون درهم وبنسبة نمو وصلت إلى 32 %.