هيئة الشارقة للآثار في شهر الابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد هيئة الشارقة للآثار للمشاركة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، التي تنظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، وذلك في مقر هيئة الشارقة للكتاب التي تستضيف الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة في الإمارة خلال الفترة من 8 وحتى 14 فبراير الجاري.

وتشارك الهيئة بجناح في موقع الفعالية الرئيسي يتضمن شاشة تصوير للمواقع الأثرية «سيلفي أثري»، وأجهزة عرض هولوغرام للقطع الأثرية التي تم العثور عليها في إمارة الشارقة، إضافة إلى لعبة التنقيب عن الآثار على شاشات كبيرة، وتقنية خط المسند «من أقدم اللغات المكتشفة للتدوين»، والتي تتيح للزائر كتابة اسمه باللغة العربية أو الإنجليزية، ومن ثم يقوم التطبيق بتحويله إلى خط المسند، إلى جانب عدد من المحاضرات التثقيفية.

وأكد عيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي في هيئة الشارقة للآثار، أن هذه المشاركة تأتي في ظل تبني الهيئة للابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية، وتحرص على تحفيز الأفراد وإشراكهم في تصميم ابتكارات تقدم حلولاً للتحديات وتسهم في تطوير أنماط الحياة وفق رؤية مستقبلية تدعم توجهات الدولة للارتقاء بالمجتمع، مع نشر ثقافة الابتكار كأساس لتحقيق التنمية .