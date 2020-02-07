جهاز يحمي الحصالات من السرقة

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ابتكر المقدم عبدالله يوسف العوضي، رئيس قسم مسرح الجريمة بالقيادة العامة لشرطة عجمان، والرقيب علاء الدين عبدالإله جهاز إنذار ذكياً يحمي ويؤمن الحصالات المخصصة للتبرع، والتي تتبع الجمعيات الخيرية، وتنتشر في المساجد والمراكز التجارية وفي الأسواق، حيث يحميها الابتكار من السرقات، بهدف كشفها قبل وقوعها، حيث تم تقديم المشروع في معرض الابتكار بجامعة عجمان، الذي أقيم صباح أمس.

وقال المقدم عبدالله يوسف، إن فكرة المشروع جاءت لحماية صندوق التبرعات من السرقات التي يتعرض لها، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة كثرتها – خصوصاً - أمام المساجد، لذا نبعت الفكرة بتركيب جهاز إنذار ذكي يعمل بصوت عالٍ عند فتحها من دون الكرت المخصص للشخص الذي يشرف على الصندوق، وذلك من خلال ربط الصندوق بجهاز إنذار وكاميرا تفتح أوتوماتيكياً عند عمل الجهاز وذلك بهدف التقاط صورة الفاعل مع إرسال مسج ( sms) لصاحب العلاقة أو المسؤول عن الصندوق وبالتالي حمايته من السرقات قبل وقوعها.

لقطات من بعد

وأضاف أن صندوق التبرعات يتكون من كاميرات تعمل أوتوماتيكياً للتصوير عند كسر أو فتح الصندوق بقصد محاولة السرقة، وأن تلك الكاميرات مرتبطة بتطبيق ذكي لبث كافة لقطات الفيديو من بعد عند الحاجة، كما تم تزويده بجهاز تنبيه عالي الصوت وحساسات تنبه المسؤول عن فتح الصندوق، إضافة إلى إرسال رسالة نصية لهاتف الشخص المسؤول من جمع التبرعات من الحصالات.