محمد بن زايد و رئيس السنغال يشهدان مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

المصدر: وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و ماكي سال رئيس جمهورية السنغال الصديقة اليوم مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والسنغال تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مجالات التطوير و التحديث الحكومي و التعليم و تطوير المشاريع و مكافحة الإرهاب إلى جانب التعاون الفني والعسكري والإنساني.

و شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات وجمهورية السنغال للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تبادلها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و أمادو باه وزير الخارجية السنغاليين في الخارج واتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات ووزارة القوات المسلحة في السنغال للتعاون الفني والعسكري تبادلها.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي ووزير الخارجية السنغالي ومذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الدولة و حكومة السنغال في مجال التحديث والتطوير الحكومي تبادلها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و المستقبل و وزير خارجية السنغال.

وشملت مراسم التبادل أيضا .. مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالمي تبادلها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية و التعليم و من جانب السنغال أمادو باه و مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و الهيئة العليا للوقف في السنغال تبادلها محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر ووزير الخارجية السنعالي إلى جانب مذكرة تفاهم بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وحكومة جمهورية السنغال لتأسيس " مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال " تبادلها سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع و وزير خارجية السنغال.