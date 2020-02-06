طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية " 15 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/ س أحيانا".

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 11:06 و المد الثاني عند الساعة 01:44 و الجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 21:25 و المد الثاني عند 08:18 والجزر الاول عند الساعة 14:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:06 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 13 90 40

دبي 26 15 90 40

الشارقة 25 12 90 35

عجمان 24 16 85 35

أم القيوين 24 12 85 40

رأس الخيمة 24 10 85 40

الفجيرة 24 16 65 35

العين 29 12 90 35

ليوا 28 13 95 30

الرويس 27 10 90 45

السلع 22 10 90 35

دلما 25 15 80 35

طنب الكبرى 26 16 80 35

طنب الصغرى 26 16 80 45

أبو موسى 26 16 80 45 .