توام يزيل ورماً يهدد مراكز الحركة والنطق من دماغ مريضة في حالة الوعي الكامل

المصدر: العين - البيان

تمكن فريق جراحة الاعصاب في مستشفى توام من إزالة ورم كبير من دماغ مريضة تبلغ من العمر 38 سنة وهي في حالة الوعي الكامل (Awake Craniotomy) خلال العملية التي استغرقت 4 ساعات باستخدام مخدر موضعي ومضاد للألم بدون تخدير عام.

أجرى العملية استشاري جراحة الاعصاب الدكتور محمد العشا وبمساعدة كل من الدكتور محمد الزغبي والدكتورة نورة محفوظ الشحي وبمشاركة استشاري التخدير الدكتور أسامة مهران.



الورم الذي كان بحجم 7x8 سم كان يمتد إلى مراكز الحركة ومراكز النطق في الجهة اليسرى من الدماغ. المريضة كانت تعاني من صعوبات في الكلام والحركة وقد تم تشخيص الورم في أحد المستشفيات الأخرى بعد عمل خزعة من الدماغ لكن تم تحويل الحالة إلى مستشفى توام لتواجد الخبرات والتجهيزات اللازمة لهذه العملية المعقدة.



وبعد الفحوصات الدقيقة ودراسة الحالة من قبل كل من الاستشاري الدكتور محمد العشا والاستشاري الدكتور محمود بنور تقرر أن أنسب طريقة لإجراء هذه العملية هو باستخدام تقنيات المسح الفيزيولوجي لسطح الدماغ (cortical and subcritical mapping) باستخدام محس كهربائي يوضع على قشرة الدماغ أو في عمق الدماغ أثناء العملية لتحديد الوظائف العصبية ويتطلب هذا الأمر بقاء المريضة في حالة الوعي التام لإجراء هذا المسح وتحديد المراكز العصبية التي تتحكم في أعصاب الحركة وأعصاب الكلام لأجل تفاديها واستئصال الورم بشكل جذري دون التسبب في أي مضاعفات للمريضة.



وتعتبر هذه العملية من التقنيات الحديثة جداً في المنطقة وهي الأولى من نوعها في مستشفى توام وفي (صحة)، وتتطلب هذا النوع من العمليات خبرات خاصة وتجهيزات تقنية دقيقة وبالذات أجهزة المراقبة العصبية الفيزيولوجية وتدريب خاص في هذا النوع من العمليات لطبيب التخدير وفريق جراحة الأعصاب.



وقد صرح الدكتور محمد العشا أن هذه العملية قد جرت بتقنية عالية إذ تمكن الفريق الجراحي وبالتعاون مع أخصائيي الفيزيولوجية العصبية من تحديد مركز الوظائف الحساسة عند هذه المريضة بدقة عالية الذي مكن من إزالة كامل الورم بينما كانت المريضة تقرأ سور قصيرة من القرآن وتجيب عن الأسئلة أو تقوم بتحريك أطرافها خلال العملية للتأكد من سلامة هذه الوظائف بينما يقوم الفريق الجراحي بإزاله الورم، وتمثل المريضة الآن للشفاء بدون أي مضاعفات ويتوقع أن تعود لحياتها الطبيعية خلال أيام معدودة لتستكمل رحلتها العلاجية.

وأضاف الدكتور محمود بنور ان قسم جراحة الأعصاب في توام قد نفذ بنجاح عددا كبيرا من عمليات أورام الدماغ والعمود الفقري وهذه العملية تبشر بأمل جديد للمرضى الذين يعانون من مثل هذه الأورام إذ إن فرص التعافي تزداد بشكل ملحوظ مع الاستئصال الجذري للورم بدلاً عن إجراء خزعة وهذه التقنية توفر ذلك مع الحفاظ على سلامة وظائف الحركة والكلام.

كما أكد استشاري التخدير الدكتور أسامة مهران أنه تمكن من إبقاء المريضة في حالة الوعي الكامل حتى تتمكن من الإجابة عن أسئلة الفريق الجراحي خلال العملية ولم تشعر المريضة بأي ألم أو خوف ملحوظ خلال العملية وهو ما أكدته المريضة بعد العملية.