حمد الشرقي يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة بالفجيرة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مرسوما أميريا بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة بالفجيرة برئاسة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وعضوية كل من السادة محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة والمهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمهندس سعيد علي بن عواش.

ونص - المرسوم رقم / 2 / للعام 2020 - في مادته الثانية على أن يصدر ولي عهد الفجيرة ، قرارا باختصاصات المجلس واجتماعاته وتعيين نائب رئيس المجلس وتوزيع المسؤوليات على أعضاء المجلس ، كما يكون للهيئة مدير يعين بقرار من ولي العهد.