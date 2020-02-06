عمار النعيمي يطلق الخطة الاستراتيجية لحكومة عجمان الرقمية 2022

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن دولة الإمارات وحكومة عجمان تحرص على مواكبة ركب التطور العالمي من خلال تبني خطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ونعمل جاهدين للانتهاء من تنفيذ كافة مراحل التحول بهدف تعزيز تكنولوجيا المعلومات داخل كافة الدوائر الحكومية والانتهاء وإنجاز ما تبقى من الخدمات الرقمية.

وأوضح سموه أننا في حكومة عجمان نحرص على تقديم أفضل الخدمات من خلال ربط الدوائر والجهات بالتحول الرقمي، داعيا إلى تكثيف الجهود لتوحيد الروابط كافة في كود موحد يمكن من خلاله إنهاء المعاملات المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين بجهة واحدة سواء كانت اتحادية أو محلية وتسهيل كافة الاجراءات المتبعة من أجل إسعاد المتعامل مع تلك الجهات .. ونحن من جانبنا سنواصل دعم كافة الجهود المبذولة للوصول الى التحول الرقمي وذلك بفضل ما تقدمة القيادة الرشيدة التي لتولي اهتماما كبيرا في هذا الشأن وتوفير كافة الامكانيات لتسهيل مهمة القائمين على التحول الرقمي في جميع الوزارات والدوائر الحكومية.

جاء ذلك عقب عقب أطلق سموه الخطة الاستراتيجية لحكومة عجمان الرقمية 2022 وذلك خلال حفل أقيم اليوم في قاعة الإمارات للضيافة وقال "نطلق اليوم الاستراتيجية الجديدة لحكومة عجمان لتكون عنوانا اخر لسعادة المواطنين والمقيمين في امارة عجمان واتمنا لكم التوفيق والتميز وكلي امل بانكم قادرون على الانجاز والعطاء والريادة" .

واضاف سموه أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يولي أهمية خاصة لتطوير المؤسسات الحكومية في الإمارة بما يحقق النهضة الشاملة والتقدم المنشود في المجالات كافة وخاصة الخدمات الرقمية المقدمة للمجتمع من أفراد ومستثمرين ورجال أعمال أو الشركاء الاستراتيجيين أو المتعاملين.

وتقدم سموه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحكومة عجمان الرقمية والتي تعد من المؤسسات التي يقع على عاتقها معاونة وتمكين مؤسسات الحكومة لتتماشى مع توجه دولة الإمارات بضرورة التحول للخدمات الرقمية ولما أنجزته في مجال التحول الرقمي والخدمات الرقمية.

كما توجه سموه بالشكر الجزيل لكافة المشاركين والمساهمين وشركاء مسيرة التحول الرقمي من جهات ومؤسسات استطاعت أن ترتقي بمكانة الخدمات الرقمية من دور إضافي إلى دور ريادي يتصدر منظومة العمل الحكومي والإداري ويحقق سعادة المتعاملين وهي الغاية الأساسية التي يعمل الجميع من أجل تحقيقها.

وأشاد سموه بجهود الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تشرف وتقوم بتنفيذ وتحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية من خلال فرق العمل الذي تعمل بكل طاقاتها ونأمل أن نرى جميع الخدمات في حكومة عجمان ومؤسساتها وهيئاتها قد تحولت إلى خدمات رقمية بأسرع وقت ممكن.

حضر مراسم اطلاق الاسستراتيجية الجديدة لحكومة عجمان الرقمية الذي أقيم في قاعة الامارات للضيافة بمنطقة الجرف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي ورؤساء ومديرو العموم في إمارة عجمان وعدد من الشيوخ والشخصيات والمسؤولين وموظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

وبدأ مراسم حفل اطلاق الاستراتيجية لحكومة عجمان الرقمية 2022 بوصول سموه مرافقوه الى قاعة الاحتفال بالسلام الوطني ثم القت سعادة عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية كلمة أكد من خلالها ان الخطة الاستراتيجية 2022 تترجم تطلعات قيادتنا الرشيدة في تحقيق سعادة المتعاملين وتتماشى مع رؤية عجمان 2021 كما تطمح إلى ريادة حكومة عجمان استناداً إلى الابتكار ومراعاة متطلبات مختلف فئات المجتمع وسيكون لها دور رئيسي في تبني المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة والفعالة والمتوفرة على مدار الساعة والتي يتم تقديمها بمرونة عالية وفقاً لأعلى معايير الجودة من خلال تمكين قدرات رأس المال البشري في حكومة رقمية ذات تقنيات عالية.

وقالت سعادتها "نمضي من خلال هذه الخطة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن إنشاء حكومة رقمية متأصلة ومترابطة تكون أقرب إلى المتعاملين وتفهم احتياجاتهم من خلال وضع خارطة طريق لتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية .

واضاف اننا سنطلق أيضاً مشروع "حزم المعلومات الخاصة" بخدمات حكومة عجمان الرقمية والذي يُعرِف بالقيمة التي تحملها كل خدمة من هذه الخدمات كجزء من التواصل مع الجهات الحكومية في الإمارة.

وكشفت سعادتها أن الخطة الاستراتيجية الجديدة لحكومة عجمان الرقمية ستحمل مبادرات استثنائية ومشاريع مبتكرة منها إطلاق مبادرة " تحدي قيادات عجمان" ومبادرة " تصنيف الخدمات الرقمية" إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المتعامل في الخدمات الحكومية.

من جانبها أكدت وجدان الحجاج مدير مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع أن الخطة الاستراتيجية تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع من جهات القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أفضل النتائج كاشفةً أن استراتيجية 2022 تتجه لزيادة تبني الخدمات الرقمية وأن تكون تجربة المتعامل هي جوهر الخدمات الرقمية إضافة إلى بناء أفضل قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حكومة عجمان.

وقالت "سيتم استكمال مبادرة تطوير رحلات المتعاملين لتعنى بأكثر الخدمات أهمية بالإضافة إلى تطوير منصة موحدة لإدارة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية لحكومة عجمان حيث سيتم جمع آراء المتعاملين الكمية والنوعية باستخدام الاستبيانات واستطلاعات الرأي عبر الإنترنت كما سترتبط هذه المنصة مع جميع مراكز خدمة المتعاملين من أجل قياس رضا المتعاملين بشكل شامل".

بعد ذلك تم عرض فيلم تم خلاله استعراض ابرز إنجازات عجمان الرقمية على مدار الأعوام الماضية .. وصولاً إلى كشف الستار عن استراتيجية 2020- 2022 .

وفي نهاية الحفل تفضل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي لحكومة عجمان وسعادة عهود شهيل بتكريم الجهتين الرائدتين في تبني المشاريع الاتحادية وهما دائرة التنمية السياحية كأول جهة من حكومة عجمان تربط مع نظام الهوية الرقمية الاماراتية الموحدة UAE PASS .. ودائرة البلدية والتخطيط كأول جهة على مستوى الدولة تربط مع خاصية الختم الرقمي في نظام الهوية الرقمية كما كريم لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة تقديرا لما بذلته من جهود مميزة.

بعد ذلك تم الاعلان عن الجهات الفائزة في الفئات الأربع لجائزة التحول الرقمي حيث فازت منطقة عجمان الحرة عن فئة البيانات المفتوحة فيما حصدت القيادة العامة لشرطة عجمان على جائزتي فئة الذكاء الاصطناعي وفئة تصميم رحلة المتعامل وفازت دائرة البلدية والتخطيط بفئة الخدمات المتكاملة .