خليفة يمنح سفير أفغانستان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، عبد الفريد زكريا سفير جمهورية أفغانستان لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفير الأفغاني الوسام تقديرا للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وقد قلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية و التعاون الدولي، السفير الأفغاني الوسام خلال استقباله له بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي أمس.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أفغانستان الإسلامية في المجالات كافة.

من جانبه أعرب عبد الفريد زكريا عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيدا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليميا ودوليا. كما توجه بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون من قبلها، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.

حضر اللقاء شهاب أحمد الفهيم، الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.