30 % نسبة إنجاز تطوير جسر الراشدية في عجمان

المصدر: عجمان ـ أسامة أحمد

بلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير جسر الراشدية الجديد في عجمان 30% وتبلغ تكلفة المشروع 120 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال الدكتور مهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لـ«البيان»: إنه تم الانتهاء من كافة أعمال الحفريات والإنشاءات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير جسر الراشدية، والمشروع عبارة عن إنشاء جسرين جديدين لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف الازدحام على امتداد شارع الشيخ خليفة بن زايد الذي يعد الشريان الحيوي في عجمان، وتم إنجاز نسبة 30% من إنشاء الجسرين الجديدين أعلى الجسر القديم، وعمل حارات التفاف حرة أسفل الجسر القديم، وحارات جديدة، موضحاً أن الجسر الأول للقادمين من شارع بدر تجاه شارع عبدالله بن عبود وصولاً إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد، والجسر الثاني للقادمين من اتجاه رأس الخيمة تجاه الكورنيش.

تحويلات مرورية

ولفت إلى أنه يتم تغيير التحويلات المرورية وفق نسبة إنجاز الأعمال في المشروع بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان عن طريق اللجنة المرورية، ومن أجل تسهيل الحركة المرورية خلال سير العمل الخاص بإنجاز الجسرين لربط شارع خليفة بشارع عبدالله بن عبود وشارع بدر لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية وتحقيق انسيابية للحركة في جميع الاتجاهات عند تقاطع جسر الراشدية، ويبلغ الطول الإجمالي للجسرين 3 كيلومترات.

وأشار إلى أن تنفيذ مشروع تطوير جسر الراشدية يأتي ضمن المخطط الحضري الاستراتيجي لإمارة عجمان والخاص بتعزيز البنية التحتية واستيعاب الحركة المرورية في عجمان، ومن أبرز المشاريع الحيوية لوقوعه على شارع رئيسي يشهد حركة دائمة وسط عجمان.

وأفاد المدير التنفيذي لتطوير البنية التحتية بأنه تم طرح مشروع تطوير شارع الشيخ عمار بن حميد النعيمي المرحلة الأولى للمناقصة وفتح المظاريف لبدء مراحل التنفيذ خلال العام الجاري، ويمتد المشروع من شارع الشيخ محمد بن زايد وصولاً إلى جسر الروضة ومن المتوقع إنجازه خلال 18 شهراً وبتكلفة 150 مليون درهم.

كما تم طرح تصاميم مشروع تطوير تقاطع الخور وشارع الشيخ راشد بن سعيد وذلك بإنشاء جسر جديد وإضافة حارات وتوسعة للطريق ومن المتوقع أن يبدأ العمل في التنفيذ العام المقبل وتصل تكلفته 150 مليون درهم.