إعلان نتائج المسح الصحي للعيون قبل نهاية 2020

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل مؤسسة نور دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين جهودها المكثفة لإنجاز كافة عمليات المسح الصحي لأمراض العيون التي بدأت خلال شهر ديسمبر الماضي، كأول مسح من نوعه على مستوى دبي للكشف المبكر عن مختلف أنواع الإعاقة البصرية، وتوفير قاعدة بيانات تسهم بشكل فاعل في تطوير ووضع البرامج والخطط الاستراتيجية للرعاية الصحية للعيون.

وقالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة نور دبي: إن المسح الصحي الذي سيتم إعلان نتائجه الرسمية في الربع الأخير من العام الجاري يستهدف 2190 شخصاً من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى فئة العمال، وضمن الفئة العمرية فوق سن الأربعين.

وأشادت الدكتورة تريم بالجهود والدور اللذين تقوم بهما هيئة الصحة في دبي، ومركز دبي للإحصاء، ومستشفيا «ميدكير، والزهراء»، ونور بنك، ومركز الأبحاث الأسترالي لصحة العيون، ومجموعة ريفولي أي زون؛ لإنجاز هذا المسح الصحي، موضحة المواقع المتعددة التي تم تخصيصها لإجراء المسح والمتمثلة بمراكز ند الحمر الصحي، والطوار، والممزر، والمزهر، والمنخول.