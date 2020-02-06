محمد بن راشد يستقبل ضيوف حفل تخريج دورة المرشحين الضباط بـ«زايد الثاني العسكرية»

المصدر: العين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، في المقصورة الرئيسة في كلية زايد الثاني العسكرية، أمس، ضيوف حفل تخريج دورة المرشحين الضباط الـ 44 في الكلية.

حيث استقبل سموه، بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة الذي باركوا لسموه تخريج دورة جديدة في كلية زايد الثاني العسكرية التي وصفوها بالصرح العلمي والعسكري الشامخ.

كما استقبل سموه كبار ضباط القوات المسلحة وهيئة التدريس في كلية زايد الثاني العسكرية.

محمد بن راشد يرعى حفل تخريج ضباط بكلية زايد الثاني العسكرية في العين