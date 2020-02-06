توجه لتعاون إماراتي سعودي في الفضاء قريباً

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربي، أن السعودية والإمارات، وطن واحد، تجمعهما علاقات تاريخية وروابط وثيقة، وتعاون بناء، ويشكل اكتشاف الفضاء عنصراً مهماً ومشتركاً ودافعاً لنا للعمل سوياً بتناغم تام لما فيه خير وتقدم بلدينا والبشرية جمعاء.

وقال، نتطلع قريباً إلى توقيع اتفاقية بين البلدين في قطاع الفضاء، وأن تكون هناك أيضاً رحلة مشتركة إلى الفضاء. جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2020، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في دبي فيستيفال آرينا.

سلطان بن سلمان: تعاون إماراتي سعودي في الفضاء قريباً