وسم «مبتكر» لـ 13 منتسباً بشرطة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

قلّد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، المبتكرين في القيادة العامة لشرطة عجمان بوسم «مبتكر» وعددهم 13 مبتكراً لتميّزهم في ابتكاراتهم الداعمة للعمل الشرطي، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، وذلك ضمن إطار اهتمام القيادة العامة لشرطة عجمان بتشجيع وتحفيز وتقدير منتسبي الشرطة، والذين ساهموا في الارتقاء بالعمل الشرطي.

وقلّد قائد عام شرطة عجمان وسم مبتكر لـ13 مبتكراً من شرطة عجمان وعلى رأسهم العقيد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس فريق الابتكار، والنقيب جاسم البلوشي رئيس قسم تقييم أداء العاملين، وعدد من الأفراد والموظفين.