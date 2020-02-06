«الإمارات للألمنيوم» الأكثر ابتكاراً

المصدر: (دبي - البيان )

حصدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، جائزة «مركز الأبحاث الأكثر ابتكاراً»، وذلك خلال قمة «رواد التكنولوجيا والابتكار» التي نظمتها وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

واستلم عبد الله الزرعوني، مدير إدارة تطوير ونقل التكنولوجيا في الشركة، الجائزة نيابة عن الشركة. مُنحت هذه الجائزة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقديراً لأعمالها في مجال تطوير التكنولوجيا وتسجيل براءات اختراعها وتصديرها، والتعاون طويل المدى مع «برنامج تكامل».