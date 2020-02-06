بلدية الشارقة تستعرض 6 مشروعات ابتكارية

المصدر: (الشارقة - البيان)

استكملت بلدية مدينة الشارقة برنامج مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار الذي تستضيف إمارة الشارقة فعالياته في الفترة من 8 إلى 14 الجاري بقاعة هيئة الشارقة للكتاب، حيث تستعرض البلدية من خلاله 6 مشروعات ابتكارية صممها ونفذها موظفون مبتكرون من قطاعاتها المختلفة، كما تقدم ما يزيد على 20 ورشة ابتكار للأطفال والناشئة بهدف ترسيخ مفهوم الابتكار في العمل البلدي والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة في إمارة الشارقة.

وقال ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية عملت على تكريس مفهوم الابتكار في مختلف مجالات العمل البلدي، انسجاماً مع رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتهيئة بيئة مناسبة ومحفزة على الابتكار والإبداع وإنتاج الأفكار الخلاقة التي تسهل حياة الناس من خلال خدمات حكومية سهلة.