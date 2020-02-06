أكاديمية ربدان تبرز إبداعات الطلبة عبر أنشطة متنوعة

المصدر: (أبوظبي - البيان )

تشارك أكاديمية ربدان، المختصة في مجالات السلامة، والأمن، والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ، وإدارة الأزمات، في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2020، الحدث الوطني الأكبر للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، الذي ينظم تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، بعدة ورش وفعاليات لتسليط الضوء على تجربتها الفريدة والمستدامة في إعداد أجيال متخصصة في الأمن والسلامة لحماية مكتسبات الوطن. وتنظم الأكاديمية، على مدار خمسة أيام فعاليات وأنشطة متنوعة تبرز إبداعات الطلاب وابتكاراتهم، كما تعرض أحدث الأدوات والوسائل التعليمية.