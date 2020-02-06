شرطة دبي تحصل على الاعتماد العالمي كأول مؤسسة أمنية خضراء

المصدر: دبي ـ البيان

حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على شهادة الاعتماد العالمي كمؤسسة خضراء «Gc-mark green company» لتكون بذلك أول جهة أمنية تحصل على هذه الشهادة المهمة التي تؤكد تطبيق شرطة دبي المطالبات العالمية في مجال المؤسسات الخضراء، وتطبيق جميع المواصفات الخاصة بتقليل التلوث البيئي وإدارة البيئة الداخلية.

وتسلم معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة الاعتماد العالمي كمؤسسة خضراء من الأستاذ الدكتور عمرو طالب المدير العام لشركة كانا غولف للمواصفات العالمية، بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، والعميد نعيم الخطيب نائب مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة.

وتقدم معالي اللواء المري بجزيل الشكر إلى شركة كانا غولف للمواصفات العالمية على الجهود التي بذلتها في التدقيق على مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للتحقق من تطبيق كافة المعايير الخاصة بالمؤسسات الخضراء سواء في البيئة الداخلية أو في مجال ترشيد الطاقة.

وأكد العقيد تميم الحاج أن شرطة دبي حصلت على 94.4 % في التقييم، وهو تقييم يعتبر من أعلى المعدلات في تطبيق المعايير العالمية كمؤسسة الأخضر، مشيراً إلى أن الإنجاز يأتي تزامناً مع احتفاء شرطة دبي بـ«يوم البيئة الوطني» الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام ويهدف إلى الاستثمار في الثروات الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية ويحد من التلوث ويصون الموارد ويطورها ضمن رؤية الإمارات 2021.

ومن جانبه، هنأ المدير العام لشركة لمؤسسة كانا غولف للمواصفات العالمية، شرطة دبي على النتائج التي حققتها في التقييم، والجاهزية العالية في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة في تطبيق المواصفات الخاصة بتقليل التلوث البيئي.