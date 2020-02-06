عبد الله المري يبحث التعاون مع «الخدمات الاجتماعية» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

بحث معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي سبل تعزيز التعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة في مجالات الرعاية والحماية والخدمات المجتمعية، وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه والوفد المرافق له إلى مجمع دور الرعاية الاجتماعية والحماية بالشارقة حيث كان في استقباله عفاف إبراهيم المري؛ عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

واطلع الوفد الزائر خلال اللقاء الذي عقد بمقر دار رعاية المسنين على أبرز خدمات الدائرة ومشاريعها التطويرية المعنية برعاية وحماية مختلف فئات المجتمع.

جولة ميدانية

واصطحبت عفاف المري، بحضور اللواء سيف الزري الوفد الزائر في جولة شملت دار المسنين المعنية بإيواء كبار السن في الشارقة، وكذلك دار الرعية الاجتماعية للأطفال الخاصة بإيواء الأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية، كما قام الوفد بزيارة مقر إدارة حماية الطفل التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، حيث شمل جولة بمركز الملتقى الأسري الذي يعمل على تمكين الطفل من رؤية والديه المنفصلين من خلال توفير بيئة آمنة بتنفيذ أحكام الرؤية الواردة من محكمة الأسرة، والتعرف على آليات تنفيذ الرؤية الإلكترونية للنزلاء بالمنشآت الإصلاحية والعقابية.

وأثنى معالي اللواء عبد الله المري على الخدمات النوعية التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لكبار المواطنين والمرأة والأطفال، ما يساهم في إسعادهم وتقديم الحماية والرعاية الاستثنائية لهم، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية من أجل إسعاد أفراد المجتمع.

من جهته أشاد اللواء سيف الشامسي بالجهود التي تقوم بها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، لخدمة المجتمع وتوفير الرعاية لمختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.