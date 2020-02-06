طريق جديد لربط قمة جبل جيس بـ«الدائري»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشفت مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة عن إطلاق مشروع إنشاء طريق جديد لربط قمة جبل جيس بالطريق الدائري مروراً بمنطقة وادي حقيل كأحد الحلول الدائمة لضمان استمرار حركة مرور المركبات إلى القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، ليشكل طريقاً إضافياً إلى جانب طريق وادي البيح، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأوضح المهندس أحمد السيد بان، المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال، لـ«البيان» أن المؤسسة ستبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ مشروع الطريق الجديد من منطقة وادي حقيل إلى بداية طريق جبل جيس في منطقة وادي شحه، بطول 7.5 كيلومترات والذي يسهم في توفير مسار إضافي لحركة المركبات إلى جانب طريق وادي البيح الذي تأثرت طبقات الإسفلت فيه نتيجة لشدة جريان مياه الأودية الجبلية التي تأتي من 4 مصبات جبلية رئيسية.

وأشار إلى أن طريق وادي حقيل الجديد سيسهم في تقليل زمن رحلة المرور بواقع 5 كيلومترات مقارنة بطريق وادي البيح الذي يمتد من الطريق الدائري إلى وادي شحه لأكثر من 13.5 كيلومتراً، لافتاً إلى أن الطريق سيتم إنجازه خلال بداية الربع الأخير من العام الجاري، حيث تم تصميمه ليستوعب مختلف أنواع المركبات، ويضم حارة مرورية في كل اتجاه، مع ضمان مرور الطريق الجديد بعيداً عن مساكن الأهالي في منطقتي شمل ووادي حقيل.

وأكد بان أن طريق وادي البيح سيتم افتتاحه أمام حركة مرور المركبات بداية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من مشاريع الصيانة واستبدال طبقة الإسفلت المتضررة وتدعيم جوانب الطريق التي تآكلت بفعل شدة جريان مياه الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال شهر يناير الماضي.

وأشار إلى أن المؤسسة سرعت وتيرة العمل بمشروع إنشاء الخزان المائي في منطقة وادي نقب من خلال مضاعفة عدد الآليات والفرق وساعات العمل، بهدف إنجاز المشروع قبل شهر أكتوبر المقبل واستباقاً لفصل الشتاء.