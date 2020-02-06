أحمد بن سعيد يشيد بجهود تمكين أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أبرز الهيئات والمؤسسات والشركات الداعمة لأصحاب الهمم، تقديراً لجهودها الحثيثة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لهم، بما يتواكب مع رؤية حكومتنا الرشيدة بجعل الإمارات دولة صديقة لهذه الشريحة العزيزة من المجتمعين المحلي والدولي.

‬‬‬‬ وأعرب سموه عن تقديره للجهود الطيبة المبذولة من القطاعين العام والخاص في الدولة لاستقطاب أفضل التقنيات المساعدة والارتقاء الدائم بنوعية التسهيلات التي تقدمها المرافق الخدماتية المختلفة وصناعة السياحة والسفر ومراكز إعادة التأهيل وغيرها من القطاعات، لمواكبة طموحات أصحاب الهمم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة في فندق لومريديان المطار لتكريم أبرز المشاركين والداعمين الرئيسيين لمعرض إكسبو أصحاب الهمم وقمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم اللذين استضافتهما دبي في نوفمبر الماضي.

أرقام

وحسب منظمة الصحة العالمية يشكل أصحاب الهمم ما بين 15-10 % من إجمالي السكان حول العالم أي نحو مليار نسمة، 50 مليوناً منهم في الشرق الأوسط يتطلعون للتعرف على أحدث التقنيات التي تساهم في تحسين حياتهم.

وشملت قائمة المكرمين كلاً من وزارة تنمية المجتمع وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الصحة في دبي وبلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي وشرطة دبي وجمارك دبي ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. كما شملت قائمة المكرمين سوق دبي الحرة وشركة اتصالات ونادي دبي لأصحاب الهمم وفندق لومريديان وقرية سند وشركة منافذ والمستشارة منى بوحماد.