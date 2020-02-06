عمار النعيمي يطلق «خطة عجمان الرقمية 2022»

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات وحكومة عجمان تحرص على مواكبة ركب التطور العالمي من خلال تبني خطة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتعمل جاهدة للانتهاء من تنفيذ كافة مراحل التحول بهدف تعزيز تكنولوجيا المعلومات داخل كافة الدوائر الحكومية والانتهاء وإنجاز ما تبقى من الخدمات الرقمية.

أفضل الخدمات

وأوضح سموه أن حكومة عجمان تحرص على تقديم افضل الخدمات من خلال ربط الدوائر والجهات بالتحول الرقمي.. داعيا الى تكثيف الجهود لتوحيد الروابط كافة في كود موحد يمكن من خلاله إنهاء المعاملات المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين بجهة واحدة، سواء كانت اتحادية أو محلية وتسهيل كافة الإجراءات المتبعة من اجل إسعاد المتعامل مع تلك الجهات، مؤكدا مواصلة دعم كافة الجهود المبذولة للوصول إلى التحول الرقمي، وذلك بفضل ما تقدمه القيادة الرشيدة في هذا الشأن وتوفير كافة الإمكانيات لتسهيل مهمة القائمين على التحول الرقمي في جميع الوزارات والدوائر الحكومية.

جاء ذلك عقب إطلاق سموه الخطة الاستراتيجية لحكومة عجمان الرقمية 2022 وذلك خلال حفل أقيم أمس في قاعة الإمارات للضيافة.

حضر مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة لحكومة عجمان الرقمية الذي أقيم في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي، ورؤساء ومديرو العموم في إمارة عجمان وعدد من الشيوخ والشخصيات والمسؤولين وموظفي الجهات الحكومية في الإمارة.

تكريم

وفي نهاية الحفل قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بتكريم الجهتين الرائدتين في تبني المشاريع الاتحادية.

بعد ذلك تم الإعلان عن الجهات الفائزة في الفئات الأربع لجائزة التحول الرقمي، وهي منطقة عجمان الحرة عن فئة البيانات، والقيادة العامة لشرطة عجمان عن جائزتي فئة الذكاء الاصطناعي وفئة تصميم رحلة المتعامل، ودائرة البلدية والتخطيط عن فئة الخدمات المتكاملة.