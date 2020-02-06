حمدان بن راشد يبحث التعاون مع رئيس «المنظمة الإسلامية الطبية»

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بقصر سموه في زعبيل أمس، الدكتور أحمد الجار الله رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والوفد المرافق.

وقد تبادل سموه والدكتور الجار الله، الحديث حول التعاون القائم بين جائزة حمدان بن راشد الطبية والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وسبل توسيع أطر التعاون الثنائي، خاصة في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تخدم البشرية، وتسهم في تطوير الطب العلاجي والرعاية الصحية للمرضى، لاسيّما في الدول العربية والإسلامية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالدور التوعوي والعلمي الذي تضطلع به المنظمة في سبيل توفير أفضل المعايير العالمية في العلوم الطبية، وأساليب الطبابة والدواء في العالم الإسلامي. ومن جهته، تقدم الدكتور الجار الله بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على ما يقدمه من دعم وتحفيز للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية من خلال التعاون القائم بينها وجائزة حمدان بن راشد الطبية.. مؤكداً أهمية هذا التعاون والتنسيق الذي يصب في خدمة العلم والطب والعلاج.

حضر المقابلة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية، والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس الأمناء لجائزة حمدان بن راشد الطبية، وعبدالله العيسى عضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

إلى ذلك، قدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، تبرعاً مالياً لجامعة الإمارات، وذلك في إطار دعم سموه للطالبات المشاركات في دورات برنامج التعددية الثقافية، ومهارات القيادة الشتوية والصيفية، بكلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا.

وقام ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، بتسليم التبرع إلى الدكتور غالب الحضرمي مدير عام جامعة الإمارات بالإنابة، وذلك ضمن دعم سموه السنوي للجامعات، ودعم المسيرة التعليمية في الدولة.

وقال الصايغ: «إن هذا التبرع يترجم توجيهات واهتمام سموه بدعم مسيرة التعليم وأبنائه الطلاب وبناته الطالبات، كما يجسد العلاقة القوية التي تربط جامعة الإمارات بكلية آل مكتوم للتعليم العالي، واستفادة طالباتها من الدورات التدريبية لبرنامج التعددية الثقافية».

وأعرب الدكتور غالب الحضرمي، عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على مكرمته، وتقدير أسرة الجامعة.